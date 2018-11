Tutti gli occhi su Tonali: Cellino vuole 25 milioni. Inter e Juve alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali questa sera esordirà con la maglia della Nazionale maggiore con tutti gli occhi puntati addosso anche in chiave mercato. Inter e Juventus sono le squadre che lo seguono più da vicino, con Paratici che si è già mosso nel recente passato per chiedere informazioni direttamente da Cellino: prezzo fissato in non meno di 25 milioni, che però pare destinato ancora a crescere. Non è escluso neanche che il proprietario del Brescia abbia un piano in caso di promozione in A: vendere il centrocampista per tenerlo un anno in prestito e crescerlo ancora in casa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.