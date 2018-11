Tutti su Barella. Ci pensa anche il Tottenham per sostituire Dembele

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham rischia di perdere a lungo Mousa Dembele, già in scadenza di contratto a fine stagione e fuori per un problema ai legamenti della caviglia. Per questo a gennaio - riporta SportMediaset - gli Spurs sono pronti a buttarsi sul mercato alla ricerca di un centrocampista da inserire in rosa e secondo i media inglesi è pronto a presentare l'affondo per Nicolò Barella, ma al momento il Cagliari lo dichiara incedibile.