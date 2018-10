Tutti vogliono Barella. Ma Mancini lo sminuisce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Barella è forse l'italiano del momento. Più di Chiesa, cresciuto esponenzialmente nei mesi scorsi, anche più di Bernardeschi, oramai un punto fermo per la Nazionale (e forse pure per la Juventus). Probabilmente perché è inseguito da praticamente tutti i club di prima fascia, in particolare dall'Inter - che già prima di prendere Nainggolan aveva chiesto la valutazione a Giulini - e poi perché, nelle due gare giocate con la maglia azzurra, è stato uno dei migliori in campo, dando dimostrazione di essere a un livello abbastanza vicino a quello di Jorginho e Verratti, pur avendo caratteristiche fondamentalmente diverse.

Forse per questo, e per non fargli montare la testa, Roberto Mancini ha detto di voler andarci piano. "Ha giocato solo una ventina di partite in Serie A", ha detto oggi il commissario tecnico. E non è vero, perché Barella ne ha disputate 74, due in più rispetto a Federico Chiesa, invocato come salvatore della patria dopo l'1-1 con la Polonia a Bologna. Perché il Mancio l'ha sminuito? Probabilmente perché non lo sapeva - e non seguiva Barella precedentemente - o forse, appunto, per evitare voli pindarici già visti ai tempi di Ventura, con gli stage per qualsiasi italiano che disputava una manciata di minuti. Insomma, Barella come simbolo del nuovo corso. Anche nel low profile.