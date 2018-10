Tutto bene per l'Atalanta, tutto male per il Chievo: 2-0 per gli orobici al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Gasperini non poteva chiedere di più: Atalanta in vantaggio per 2-0 sul Chievo al 45'. Il primo tempo del Bentegodi scorre liscio come sull'olio per gli orobici, che trovano il vantaggio con De Roon al 25' e poi raddoppiano con Ilicic al 28'. Piove sul bagnato per i clivensi: espulso Barba per somma di gialli al 40'. Tabellino (che non è poco) a parte, tutto bene per l'Atalanta e tutto male per il Chievo: gli orobici vanno negli spogliatoi in totale controllo del match, i clivensi sono del tutto fuori dalla gara e a questo punto è complicato che vi possano rientrare.