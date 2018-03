Udinese, Barak: "Se arriverà un'offerta in estate la valuterò col club"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato in patria, Antonin Barak, centrocampista dell'Udinese e della Repubblica Ceca, è stato stuzzicato sull'argomento relativo al suo futuro, lui che è finito al centro di alcune voci che lo vorrebbero nel mirino di Inter e Juve: "Non è arrivata alcuna offerta specifica a gennaio da questi due club - si legge su da Sport.cz, nelle dichiarazioni riportate dai colleghi di FcInterNews.it -. Se arriverà in estate, mi confronterò con il proprietario Pozzo. Quando Tomas Zapotocny lasciò Udine per andare al Besiktas, gli disse: 'Abbiamo una grande offerta per te, ma decidi tu'. La filosofia dell'Udinese è far crescere i giovani nel giro di due stagioni, inserirli in rosa sfruttandone il potenziale al massimo. Il proprietario sa che è importante per i ragazzi confermare le performance nel secondo anno".