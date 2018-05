Udinese, Behrami al 45': "Secondo tempo fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valon Behrami, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto al termine del primo tempo del match contro l'Hellas Verona (0-1 il risultato parziale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Siete vicini al vostro obiettivo?

"Non sarà facile, come tutte le partite. Si respira questa tensione quando loro arrivano negli ultimi venti metri, non ci riescono le giocate più semplici. Ci sono ancora cinquanta minuti, saranno fondamentali".