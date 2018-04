Udinese, bloccata la trattativa con Stramaccioni. Sondato Mandorlini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese e Andrea Stramaccioni non hanno ancora trovato l'accordo per tornare a lavorare insieme. Secondo Sky Sport l'intesa non è stata ancora raggiunta per l'assenza di garanzie tecniche sulla squadra da costruire per il prossimo anno che l'ex allenatore di Inter e Sparta Praga vorrebbe nel contratto, comprendente una penale nel caso in cui non fossero mantenute le promesse. Nessuna questione di contratto dunque, con l'Udinese disposta a sottoscrivere un accordo di un anno e 4 gare e di riaccogliere come vice allenatore anche l'amatissimo (anche dai Pozzo) Roberto Muzzi, ma di garanzie scritte sulla costruzione di una squadra affidabile, come più volte richiesto anche dai tifosi e dalla città: niente aereo da Praga per Venezia per Stramaccioni, al momento, e club pronto a sondare un'alternativa, con il nome di Andrea Mandorlini emerso negli ultimi minuti. Per quello che può rivelarsi un vero e proprio intrigo nel mondo-panchine, con l'ex Hellas Verona e Genoa attualmente a colloquio con la Cremonese per prendere il posto di Tesser,