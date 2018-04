Udinese, Collavino: "Club presente, il contratto di Tudor ne è la prova"

Fonte: TuttoUdinese.it

© foto di Federico De Luca

Il dg dell'Udinese Franco Collavino ha parlato a Telefriuli dei progetti del club bianconero dopo l'arrivo di Tudor in panchina. Ecco quanto riportato da TuttoUdinese.it: "Purtroppo veniamo da stagioni non particolarmente fortunate, in questo momento siamo in difficoltà ma posso assicurare che la società sta facendo tutto quello che serve per uscire da questa situazione complicata anche per poter dare dei segnali a questi tifosi che ci stanno sempre vicini. Da più parti leggo anche dei commenti nei giornali o sui blog di una società disinteressata alla situazione o abbandonata a se stessa. Non c'è nulla di più falso, siamo tutti molto presenti, tutti quanti molto impegnati nel cercare di risolvere i problemi, ma è ovvio che i problemi non si possono eliminare con una magia: bisogna trovare delle soluzioni e lo stiamo facendo. Tudor? Molti pensano che questa sia una società che non è seguita, che non c'è una progettualità. In realtà la progettualità si vede anche in questi momenti perché in questo preciso frangente non abbiamo pensato a un allenatore per terminare l'annata ma abbiamo pensato ad un allenatore per gettare le basi anche per la prossima stagione: ha un contratto anche per il prossimo campionato a ulteriore riprova di quanto dicevo".