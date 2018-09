Udinese, D'Alessandro: "Buona partita nonostante il risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Marco D'Alessandro nel post partita del match contro l'Udinese ai microfoni di Udinews TV: "Le partite vivono di episodi, quando l'abbiamo sbloccata l'inerzia era dalla nostra, il gol di Santander poi ha ribaltato tutto. Però la squadra secondo me poi ha giocato bene e sembrava indirizzata verso il pareggio, poi il gol loro ha cambiato tutto il giudizio sul match. Dobbiamo però continuare a lottare, si cerca sempre di allungare la striscia positiva, a questi orari la squadra di casa ha sempre un piccolo vantaggio, poi era la terza partita in 7 giorni e il fattore casa gli ha dato un ulteriore vantaggio. Non abbiamo ottenuto il pareggio, ma teniamo quanto di buono fatto e pensiamo alle prossime sfide", riporta TuttoUdinese.it.