Udinese, D'Alessandro: "Inter? Gara preparata nel modo giusto"

Marco D'Alessandro, giocatore dell'Udinese, ha parlato a poco più di un'ora dalla sfida del Meazza ai microfoni di InterTV: "Cercheremo d'interpretare la partita nel migliore dei modi, l'abbiamo preparata nella maniera giusta. L'obiettivo è quello di stare attenti e rivelarsi aggressivi al cospetto del possesso palla avversario. Cercare un punto debole dell'Inter non è semplice: noi abbiamo una classifica non ottimale, quindi dobbiamo cercare di far punti. Starà a noi cercare di esaltare i nostri punti di forza. Loro vengono dall'eliminazione in Champions, avranno sicuramente fame di vittoria".