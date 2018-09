Udinese, D'Alessandro: "Meritavamo di più, ma la A è così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Marco D'Alessandro nel post partita a Udinews TV: "Sicuramente non fa mai piacere prendere un gol del genere, dovevamo stare più attenti, ma in Serie A paghi il minimo errore, ci deve servire da lezione, abbiamo fatto un'ottima partita, meritavamo di più, ma è andata così. Io sono l'ultimo arrivato, ma l'impatto è stato decisamente positivo, si respira una grande atmosfera, sono contento di far parte di questo gruppo, mi sto inserendo piano piano, mi serve ancora un po' per entrare in forma. Ovviamente dobbiamo crescere, oggi meritavamo dei punti e fa male non averne recuperati".