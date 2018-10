Udinese, De Paul: "Milik da rosso, basta guardare il mio piede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo De Paul è intervenuto nel post partita di Udinese-Napoli ai microfoni di Udinews Tv:

"Ho messo del ghiaccio sulla caviglia, 2-3 giorni e starò bene. Penso che poteva starci il rosso, ma non c'è bisogno di guardare la tv, basta che mi guardi il piede. Ma questo è il calcio, abbiamo perso e dobbiamo migliorare. Io credo che fino al minuto 80 abbiamo tenuto bene, era giusto il pareggio. Abbiamo avuto occasioni per segnare, poi con il rigore è finita la partita. Vado a casa tranquillo, perché a nessuno piace perdere, ma abbiamo messo tutto in campo, possiamo migliorare e miglioreremo, abbiamo uno staff che lavora al 100% e sono tranquillo. Io mi trovo sempre bene giocando dietro a Kevin, sono a disposizione della squadra e se il mister ha bisogno di me in quella posizione io gioco tranquillamente lì. Contro il Genoa sarà una gara tosta, è un campo difficile, sempre stato così, ma noi domani iniziamo a preparare la gara e andiamo lì per vincere perché abbiamo la squadra per farlo".