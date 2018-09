Udinese, De Paul: "Non possiamo adagiarci ora. Sogno la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Rodrigo De Paul a Udinews TV dopo la vittoria contro il Chievo: "Sulla trequarti hai un secondo per decidere, sono in fiducia e i miei compagni si fidano, quindi me la sono sentita di provare il tiro ed è andata bene, ma se ci fosse stato un compagno in posizione migliore l'avrei passata. Per me viene prima la squadra, come dice il mister, se giochiamo da squadra diventa difficile farci gol, non ripiego solo io ma tutti, così come in avanti ci aiutiamo tutti. Non possiamo adagiarci sugli allori però, mercoledì arriva la Lazio e dobbiamo essere pronti. Nazionale? Sì ovviamente è un sogno, è difficile perché ci sono tanti giocatori di qualità, ma se continuo così magari una chance...". A riportarlo è TuttoUdinese.it.