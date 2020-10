Udinese, Forestieri versione mezzala: "Per essere la prima volta mi pare sia andata bene"

Dopo il successo dell’Udinese per 3-1 sul Vicenza nel 3° turno di Coppa Italia Fernand Forestieri, jolly argentino dei friulani ha rilasciato alcune dichiarazioni a UdineseTv: “Sono stato molto contento di aver fatto gol, ma sono ancora più contento per la prestazione della squadra. CI siamo aiutati, cercati, è stato importante aver vinto e ora speriamo di ripeterci in campionato”.

Come ti sei trovato in un modulo dove il tuo ruolo è stato camaleontico?

“Ho fatto più che altro la mezzala, per essere la prima volta mi pare sia andata bene, cerco di fare al meglio quanto chiede il mister. Lavoro sempre per la squadra, a tutti piacerebbe giocare e chissà, magari troverò un posto in squadra”.

Che sensazioni lascia la vittoria?

“Quello che ci interessa veramente chiaramente è il campionato, lo avete visto possiamo vincere e perdere con chiunque. Dobbiamo tutti, sia chi va in campo che chi va in panchina convinti di poter ottenere la vittoria, credo che anche i tifosi siano stanchi di vederci giocare bene e perdere, vogliamo vincere e tornare a gioire, lavorando sono sicuro che cresceremo”.