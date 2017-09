Udinese, Gerolin: "Maxi Lopez sta mettendo minuti nelle gambe"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo dell'Udinese Manuel Gerolin ha così commentato a fine gara il test odierno contro il ND Gorica. Ecco quanto ripreso da Tuttoudinese.it.

Prima partita di Maxi Lopez, quali sono le sue sensazioni?

"Maxi ha fatto una preparazione a parte. Gli manca il ritmo partita essendo questa la prima amichevole che disputava. Oggi ha messo 60 minuti nelle gambe. Siamo soddisfatti di questa sua prima gara".

Brutto gesto di reazione per Samir che si è beccato il rosso diretto.

"E' un momento difficile per Samir. Un gesto di nervosismo dettato dal fatto che viene da un lungo infortunio. Ha chiesto scusa ma verrà multato".

Quella odierna è stata un'occasione per testare tanti giovani.

"Sicuramente sì. Abbiamo fatto un buon allenamento. E' stata un'occasione per vedere tanti ragazzi della Primavera, giovani del 2000 e del 2001 che si apprestano ad affontare un campionato importante".