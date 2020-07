Udinese, Gotti: "Jajalo? Infortunio non grave ma la sua stagione è finita"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha parlato delle condizioni di Jajalo e Teodorcyzk: "Mentre stiamo parlando Jajalo, Teodorcyzk e Mandragora stanno facendo una visita a Roma. Per Jajalo, parrebbe trattarsi non di un infortunio gravissimo ma credo che il campionato sia, per lui, finito e sarà a disposizione solo all’inizio della prossima stagione sportiva. Per quanto riguarda Teo, aspettiamo delle buone notizie ma non sappiamo altro".