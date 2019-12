Udinese, Gotti: "Momento no per Ekong? Ha la mia fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari affrontando anche l'argomento relativo al periodo negativo di Troost-Ekong: "I giocatori dal punto di vista caratteriale non sono tutti uguali, la sensibilità dell'allenatore è quella di tirare fuori sempre il meglio da tutti. Per quel che riguarda Ekong penso di dargli ancora molta fiducia".

