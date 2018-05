Udinese, idea Golubovic: sul portiere del Matera c'è anche l'Empoli

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro di Adnan Golubovic, portiere classe '95, sarà lontano dal Matera con cui è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà. Secondo quanto raccolto da Tuttomatera.com lo sloveno è finito nel mirino di due club di Serie A come l'Empoli e sopratutto l'Udinese che ha mandato i suoi osservatori in più di un'occasione a visionarlo da vicino. I friulani vorrebbero prenderlo per poi girarlo in prestito in Serie B per permettergli di crescere ulteriormente. Su Golubovic però c'è da registrare anche l'interesse di alcuni club dell'est Europa pronti a mettere i bastoni fra le ruote ai due club italiani.