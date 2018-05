Udinese, idea Pussetto per l'attacco: anche il Boca in pressing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta La Opinion in Argentina, sarebbe testa a testa tra Udinese e Boca Juniors per Ignacio Pussetto. Gli Xeneizes vorrebbero sostituire, con lui, un'eventuale partenza di Cristian Pavon mentre l'Udinese lo segue da tempo per dare un partner di affidabilità e futuro a Kevin Lasagna. Il prezzo fatto dall'Huracan per Pussetto sarebbe di 8 milioni di dollari per la clausola rescissoria e il 20% all'Atletico Rafaela, club dove si è formato.