Udinese, il primo rinforzo per Velazquez può essere l'esterno Machis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Darwin Machis potrebbe essere il primo rinforzo per l'Udinese di Julio Velazquez. Esterno sinistro d'attacco del Granada, il classe 1993 è reduce da una stagione importante in Segunda Divisione con 14 reti in 33 partite. Anche se il club non è più di proprietà dei Pozzo, il ragazzo è entrato nell'orbita dei friulani già negli scorsi anni. Adesso, secondo Granada en juego, potrebbe sbarcare in Friuli a breve.