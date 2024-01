Ufficiale Udinese, interrotto il prestito di Abankwah al Charlton: torna in bianconero. Il comunicato

vedi letture

Il giovane difensore dell'Udinese, James Abankwah, classe 2004, torna all'Udinese e terminerà la stagione con il club bianconero. Ad annunciare la risoluzione del prestito al Charlton è stato lo stesso club friulano con il seguente comunicato: "Udinese Calcio comunica di avere interrotto il prestito di James Abankwah al Charlton. Il giovane difensore irlandese ha fatto ritorno in Friuli e concluderà in bianconero la stagione".

L'arrivederci dell'estate scorsa.

Lo scorso 1 settembre, ultimo giorno della finestra di trasferimenti estiva, l'Udinese aveva annunciato il prestito al club inglese: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2024 il diritto alle prestazioni sportive di James Abankwah al Charlton. A James l'in bocca al lupo per questa nuova esperienza". L'avventura oltremanica non è però andata come i bianconeri si auguravano, visto che il calciatore ha raccolto soltanto due presenze in League One, la terza serie calcistica inglese, e una in FA Cup. Per questo l'irlandese ha fatto ritorno in Italia prima della fine del prestito.

Momento difficile dell'Udinese.

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta di sabato scorso al Gewiss Stadium l'Udinese tornerà in campo sabato prossimo alla Bluenergy Arena contro il Monza, in una sfida da non fallire, visto che la classifica non sorride ai friulani, adesso al terzultimo posto anche se a pari merito con Hellas Verona e Cagliari. Alle spalle degli uomini di Cioffi ci sono però soltanto Empoli e Salernitana.