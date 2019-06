Udinese, Jajalo a un passo. Il bosniaco non rinnoverà col Palermo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese è vicinissima a mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione. Igor Tudor avrà a disposizone il centrocampista Mato Jajalo, a Palermo da gennaio 2015 e con il contratto in scadenza a giugno. Il bosniaco non rinnoverà con i rosanero e si aggregherà ai friulani da svincolato, firmando un triennale. Lo riporta Sportitalia.