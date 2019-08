Mato Jajalo ha parlato a Udinews TV dopo la vittoria sul Milan: "Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo come giocano, abbiamo chiuso gli spazi e fatto densità, abbiamo giocato bene per essere la prima ma si può migliorare. Questo è un gruppo forte, dove ci si aiuta a vicenda, oggi lo si è visto. Non è stato difficile ambientarsi perché il gruppo che c'era già è splendido, poi ci si deve abituare alle nuove realtà velocemente. Grazie al pubblico, per me era la prima e una cornice del genere ha aiutato. Dobbiamo tenere i piedi per terra ora e preparare la sfida con il Parma".