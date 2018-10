Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Barak e Bentancur le uniche novità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Comunicate le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus. Allegri conferma 10/11 della squadra che sabato scorso ha battuto il Napoli: unica novità Benancur al posto di Emre Can. Velazquez che preferisce nel tridente Barak a Pussetto. L'inserimento del ceco è l'unica novità rispetto alla partita contro il Bologna.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger-Larsen. Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, D'Alessandro, Pontisso, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu. All. Velazquez.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Emre Can, Cuadrado, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

ARBITRO: Abisso di Palermo

ASSISTENTI: Posado-Mondin

IV° UOMO: Minelli

VAR: La Penna

AVAR: Tegoni