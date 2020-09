Udinese, l'agente di Lasagna: "Il Napoli lo segue da anni ma piace anche ad altri club"

Massimo Briaschi, agente tra gli altri dell'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna, ha parlato a Radio Marte del possibile interessamento da parte del Napoli: " Non è una novità che piaccia al Napoli, se ne parla da un paio di anni ogni volta. La situazione è che Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi l’accordo deve essere trovato in primis con i friulani e poi vedere se ci saranno sviluppi. Ripeto, che il giocatore piaccia al Napoli (e non solo) è realtà. Da lì ci sono accordi da fare con l’Udinese, perché il club determina il sì o il no. Colloquio tra i club per il giocatore? Non lo so".