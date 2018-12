Udinese, Lasagna: "Andremo a giocarcela contro l'Inter"

Fonte: Udineseblog.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era molto atteso il ritorno al gol di Kevin Lasagna e oggi l’attaccante è tornato a bucare la rete, purtroppo però non è servito a far ottenere punti alla nostra Udinese. Ecco le sue parole a Telefriuli, dopo la sconfitta in casa per mano dell’Atalanta.

Kevin sei tornato al gol al Friuli, non succedeva da Aprile, peccato però che non sia servito. "Si infatti sono contento a metà, è stato bello per me tornare al gol proprio qui in casa ma dispiace molto per questa brutta sconfitta. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo dopo il 2 a 1, noi abbiamo preso un palo e subito dopo, il loro terzo gol, ci ha tagliato le gambe perché non siamo più stati in grado di reagire".

Duvan Zapata ha detto “noi abbiamo dominato”. Nella ripresa, a parte gli episodi, cosa non è andato. "Credo ci manchi ancora un po’ di condizione atletica, loro fanno una preparazione molto dura e si vede sul campo perché corrono tanto. Noi dobbiamo lavorare molto con il nuovo mister per aumentare i carichi di lavoro".

La tattica è sembrata diversa. Oggi hai avuto Pussetto come compagno d’attacco, ma abbiamo visto anche D’Alessandro al tuo fianco. "Si fa bene il mister a provare le varie soluzioni, io mi trovo bene con entrambi".

Guardando alla classifica, il Bologna ha perso ma noi siamo sempre nella zona calda e sabato dobbiamo affrontare l’Inter. "Sì è dura, ma non ci sono partite né vinte né perse in anticipo, quindi dobbiamo andare a Milano a giocarcela, consapevoli che loro sono una squadra forte ma anche che noi possiamo fargli male".

E sarebbe il caso di portare a casa una vittoria. "Certo sarebbe importante vincere".