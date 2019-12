© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di RaiSport al termine della gara di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 4-0 sul Bologna: "Siamo contenti perché volevamo rifarci dopo la brutta prestazione mostrata contro la Lazio. Grazie ai nostri tifosi che, nonostante il turno infrasettimanale, sono venuti a sostenerci. In questi giorni abbiamo lavorato tanto sulla cattiveria agonistica che era mancata a Roma, contro la Juventus agli ottavi di finale sarà una sfida molto dura e ne siamo consapevoli ma andremo a Torino per combattere".