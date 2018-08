Udinese, Lasagna suona la carica: "Tutti uniti per obiettivi importanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Lasagna suona la carica in vista dell'esordio in campionato della sua Udinese, di scena stasera a Parma. Questo il suo ultimo post su Instagram: "Ci siamo, è arrivato il momento tanto atteso. Non vedevo l’ora di ricominciare a fare quello che amo di più nella vita... giocare a calcio con la consapevolezza di indossare per la seconda stagione una maglia importante con dei Tifosi importanti. È davvero un’emozione sapere che anche oggi per questa prima giornata di campionato saremo in tanti!!! Grazie a tutti per il vostro sostegno, sempre uniti per obiettivi importanti!!!".