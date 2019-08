© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo casalingo dell'Udinese contro il Milan: "Siamo contenti perché abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra. L'abbiamo preparata bene e siamo riusciti a mantenere le cose che abbiamo preparato. Siamo felici di aver portato a casa i tre punti davanti a questo pubblico. Abbiamo fatto una preparazione molto intensa, il mister ci chiede intensità per tutti i novanta minuti, siamo riuscita a tenerla anche se il caldo si è fatto sentire. Se posso giocare insieme a Nestorovski? Ilija è un grande giocatore, avrà modo di tirare fuori le sue qualità. Io mi trovo bene con tutti, il mister in allenamento prova spesso a cambiare. Il Milan l'avevamo studiato in settimana, abbiamo capito che il loro fulcro è il centrocampista davanti alla difesa, io e Pussetto abbiamo provato a tenere sempre coperto lui".