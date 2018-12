Udinese, Mandragora: "Busquets è l'esempio che cerco di seguire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Udinese, Rolando Mandragora, ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Queste le sue parole riportate dal profilo Twitter del club bianconero: "Amo molto stare in compagnia e passo tempo libero con i compagni, soprattutto con Lasagna e Pezzella. Messi o Ronaldo? L'argentino è un talento puro, Cristiano è l'esempio lampante della dedizione al lavoro. Quindi se devo scegliere dico CR7. Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere un calciatore, non so cosa avrei fatto altrimenti. Il mio esempio è Sergio Busquets".