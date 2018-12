Udinese, Mandragora: "Felice per il gol ma avrei preferito vincere"

Fonte: udineseblog.it/

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, commenta ai microfoni di Telefriuli il pareggio ottenuto con il Frosinone.: "Abbiamo bisogno di lavorare, come stiamo facendo, per far sì che i risultati girino a nostro favore. Sono felice a metà per il gol, avrei preferito non segnare e vincere, ma non è andata così. I fischi? Il nostro obiettivo è trasformarli in applausi, dobbiamo lavorare sui concetti che il mister ci spiega".

L'Udinese ha avuto paura? "No, però abbiamo giocato la partita a viso aperto, purtroppo abbiamo fatto solo un punto quando potevamo prenderne tre".

Cosa è mancato alla squadra? "Non so dire. Per quanto riguarda il rigore accettiamo la decisione dell'arbitro, ma non la condividiamo. Possono essere mancate delle cose perchè il risultato non è arrivato, quindiil mister ci farà una analisi e penseremo subito alla prossima".

A Ferrara non ci sarà Behrami. Tu cambierai compagno di reparto e forse giocherai da regista: "Lavoriamo sempre tutti insieme, saremo pronti sicuramente. Chi giocherà al posto di Valon si farà trovare pronto. Il mister deciderà se farmi tornare in regia, vediamo.. Abbiamo pochi giorni per lavorare, abbiamo voglia di tornare subito in campo e lottare".