Udinese, Mandragora: "La rimonta col Parma ci carica per la Samp"

Il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora ha analizzato così su Instagram il pareggio ottenuto ieri sera al Tardini contro il Parma (2-2): "Siamo stati bravi a non buttare via la partita nonostante lo svantaggio. La rimonta ci darà la carica per affrontare il prossimo match con ancora più voglia e fame di vittoria. Avanti con la prossima!", ha scritto l'ex Juventus in vista della Samp.