Udinese, Mandragora: "Ritorno alla Juve? Non dimentico i 20 mln spesi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, parla al Corriere di Torino in vista della sfida di campionato contro i granata. Queste alcune battute sul proprio futuro: "Se spero di tornare un giorno alla Juventus? Ho solo 21 anni, è normale che uno abbia tante ambizioni. Non avendo spazio in bianconero, meglio farsi le ossa altrove, così ho giocato una stagione da titolare a Crotone e ora ci sto riprovando a Udine. Mi sono immerso in questa realtà, senza rimpianti o altri pensieri legati al passato perché il mio futuro passa da qui e ammetto di dover migliorare in tanti aspetti sul campo per arrivare ai livelli dei migliori. Se ci sono state promesse da parte dei dirigenti dell'Udinese (si sono riservati un diritto di riacquisto a 26 milioni di euro, ndr)? Quello che deve dimostrare tutto il suo valore sono io. Non dimentichiamo che l’Udinese ha sborsato 20 milioni e rappresento l’acquisto più costoso di sempre per questo club. Udine è la piazza migliore che potesse capitarmi per completare la mia crescita. Tutti mi sono molto vicini, qui c’è in ballo la mia carriera".