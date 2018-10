Udinese, Mandragora: "Vogliamo tornare a fare punti già col Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole a Udinews TV di Rolando Mandragora dopo Udinese-Juventus 0-2: "Abbiamo fatto una buona prestazione, loro sono un'ottima squadra, appena lasci loro qualcosa subito ti puniscono,adesso adesso c'è la sosta poi lavoreremo al massimo per impensierire il Napoli, sono tre partite che non facciamo punti quindi lavoreremo per far sì che questi punti arrivino. Lavoriamo durante la settimana per questo, faremo sì che il risultato positivo torni il prima possibile".