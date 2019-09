© foto di Federico De Luca

A pochi minuti dall'inizio di Udinese-Parma, il dirigente dei bianconeri Pierpaolo Marino ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto un Parma ostico, difficile da contrastare. E' una squadra pragmatica, hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con la Juve. Mercato? Non credo ci saranno grossi movimenti, abbiamo fatto cinque acquisti e domani sera dovrebbero essere sei. Siamo contenti così, lavoriamo per raggiungere il prima possibile i 40 punti. De Paul? Sono molto sereno: è un Nazionale dell'Argentina, se deve andar via deve essere valutato per il suo reale valore".