Udinese, Nestorovski: "Vittoria meritata. Dedico il mio gol a Mandragora"

Iljia Nestorovski, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV dopo la vittoria ottenuta sul campo della Roma per 2-0: "L'importante è che abbiamo vinto oggi. Abbiamo meritato di vincere questo incontro e anche nelle prime due partite abbiamo giocato bene, prima contro il Torino e poi contro una grande squadra come l'Atalanta, senza che i risultati arrivassero. In questa occasione invece abbiamo conquistato un grande risultato e siamo tutti molto contenti. Questa vittoria ed il mio gol li dedico a Rolando, sappiamo che sta passando un brutto infortunio ma ieri è venuto con noi e anche stasera era allo stadio a tifare per noi. Questo successo è per lui e spero che possa tornare presto perché ci manca molto".