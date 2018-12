Udinese, Nicola: "0-0 che serve, ma dobbiamo ancora crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai ha parlato il tecnico dell’Udinese Davide Nicola dopo lo 0-0 contro il Sassuolo: “Sicuramente è uno 0-0 che serve, si rischia di non dare valore anche ai piccoli passi. I ragazzi ci stanno mettendo impegno e dedizione, siamo consapevoli che bisogna crescere. Abbiamo cercato di gestire il gioco, spesso finiamo con l’abbassare un po’ il baricentro, ma è fondamentale crescere conquistando qualcosa. De Paul? Non parlo quasi mai di singoli, ma nel caso di Rodrigo credo che abbia dato una grande prova di attaccamento alla squadra, ha dimostrato che anche i giocatori più qualitativi devono aiutare la squadra. È eclettico, può giocare come punta o dietro le punte, ci sta dando una grossa mano. Cosa ho detto alla squadra? Tutti noi vorremmo dominare l’avversario, ma è anche vero che bisogna rendersi conto di dove si è in questo momento. Ho fatto solo i complimenti ai ragazzi”.