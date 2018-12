Udinese, Nicola: "Speravo nel pareggio ma stiamo migliorando"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola ha commentato così ai microfoni di Radio Rai la sconfitta subita contro l'Inter: "C'e rammarico, portare via un punto sarebbe stata gratificante, dopo 4 gare che sono qui ho visto un buona organizzazione difensiva, ho visto anche la capacità di poter dominare il gioco almeno per i primi 20 minuti del secondo tempo. Rigore? Non ho ancora visto gli highlights, se sarà volontario accetteremo la decisione, se non sarà lo accetteremo uguale perché lamentarsi porta via energie. I venti minuti iniziali sono stati convincenti, siamo convinti di poter far un buon lavoro. Io so qual è la dedizione al lavoro, in certe condizioni che non sono sempre di alta classifica, ho sempre dovuto lottare per mantenere la categoria, sono stata chiamato in questa situazione e noi dobbiamo lavorare convinti di poter dare la nostra organizzazione e il nostro gioco, siamo fiduciosi".