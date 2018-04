Udinese, non solo Stramaccioni: Pozzo pensa anche al ritorno di Guidolin

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non c'è solo Andrea Stramaccioni nei pensieri dell'Udinese per l'eventuale dopo Massimo Oddo. L'ex allenatore dello Sparta Praga arriverebbe solo con la garanzia di ottenere un contratto anche per la prossima stagione, per questo Pozzo starebbe valutando anche i nomi di Andrea Mandorlini e, soprattutto, di Francesco Guidolin, scelta che oltre che dare garanzie tecniche calmerebbe anche il pessimo umore della piazza friulana.