Udinese, nuova esperienza in prestito per il giovane Camigliano

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il difensore Agostino Camigliano, di proprietà dell'Udinese, è attualmente a un passo dal Cittadella, club di B in cerca di rinforzi. Il giocatore, che ha vestito quest'anno la maglia della Juve Stabia in Lega Pro sempre in prestito dai bianconeri, dovrebbe firmare con i veneti nei prossimi giorni.