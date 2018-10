© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova idea mercato per l'Udinese, riportata da Tuttosport oggi in edicola nel suo dossier mercato. I friulani stanno seguendo il centrocampista del Krasnodar, Aleks Matsukatov. Russo, classe 1999, è parte della Nazionale Under 21 di Yevgeni Bushmanov.