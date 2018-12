Udinese, Nuytinck fa mea culpa: "Perso solo per colpa nostra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di UdineseTv dopo la sconfitta con l'Atalanta.

Sei uno dei leader della squadra, che arrivava da due risultati positivi. Cosa è accaduto in questa gara, in particolare nel secondo tempo?

"Il primo tempo non è da scartare anche se non abbiamo giocato benissimo; il secondo tempo invece molto male, non abbiamo giocato come sappiamo fare. Di solito abbiamo un'ottima difesa, ma oggi avevamo di fronte un avversario temibile".

E' un problema di testa?

"Nelle ultime due partite avevamo fatto bene, ti ripeto, ma l'Atalanta è una squadra che gioca bene, a memoria. Oggi comunque è colpa nostra: basta guardare la seconda frazione".

Prossima settimana c'è una gara difficile contro l'Inter in trasferta. Come si prepara questo match?

"L'Inter è molto forte, ma non penso ancora a quella gara; penso piuttosto ancora alla partita di oggi, che non è andata bene e non sono per nulla contento".