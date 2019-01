Udinese, Nuytinck: "Incredibile prendere due gol così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore centrale dell'Udinese Bram Nuytinck ha commentato così il ko contro il Parma ai microfoni di Udinews: "Abbiamo giocato bene, per me è incredibile prendere due gol così, secondo gol impossibile, abbiamo parlato prima della partita che non starebbe stato possibile prendere gol in contropiede. Ogni partita è importante per noi, dobbiamo prendere punti, sono felice per Okaka, adesso recuperiamo i giocatori fuori, guardiamo alla prossima partita", riporta Udineseblog.it.