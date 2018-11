© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola vuole rinforzare il reparto offensivo dell'Udinese e secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it, avrebbe richiesto al club Diego Falcinelli, suo pupillo ai tempi del Crotone. Il centravanti è finito in panchina dopo l'esplosione di Santander al Bologna e il rientro di Palacio non gioca certo in suo favore.