Udinese, Oddo: "Alla lunga è uscita la qualità della Juventus"

Risultato finale: Juventus-Udinese 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: “La Juventus in questo momento è una squadra troppo forte. Noi siamo partiti bene nei primi dieci minuti, ma poi è uscita la loro qualità. Avremmo dovuto avere maggior personalità col pallone tra i piedi e meno frenesia, in realtà abbiamo fatto poco possesso. Lasagna? E’ importante per quelle che sono le sue caratteristiche. Noi non siamo grandi palleggiatori, sfruttiamo le nostre qualità e per questo Lasagna è fondamentale. Ci manca. Ma a parte tutto veniamo da quattro sconfitte consecutive in un ciclo di ferro, c’è poco da dire. Adesso avremo partite alla nostra portata e dovremo dimostrare di essere quelli di prima”.