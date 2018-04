Udinese, Oddo: "Non sono un piangione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa prepartita, ha ammesso di avere avuto delle colpe nel momento attuale bianconero. "Non posso esimermi, ma non posso nemmeno prendermele tutte. Ho le mie responsabilità, ma vanno suddivise. Possono essere di vario genere, non solo tecnico tattico. Non sono un piangione, non vado in conferenza a piangere. Quello che devo dire lo dico alla società, non in pubblico. Non posso sventolare ai quattro venti ciò che volevo fare, l'allenatore si mette a disposizione del club. È successo anche l'anno scorso, io non so piangere".