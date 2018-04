Udinese, Oddo: "Problema mentale, le ho provate tutte"

Crisi nera per l'Udinese, che cade anche a Cagliari. Nono k.o. consecutivo per i bianconeri, ora costretti a guardarsi le spalle. Questo il commento di Massimo Oddo, ai microfoni di Sky Sport: "Ero preoccupato anche prima, i giocatori non lo so. Dopo nove sconfitte non puoi dire nulla, siamo tutti dalla parte del torto, è un momento così. Mentalmente è una squadra che ha grandi difficoltà. Un allenatore cerca in tutti i modi di spronarli, dandogli fiducia o sgridandoli. Vedo una reazione in allenamento, ma la domenica è come se fossimo impauriti dalla partita. Se in tre gol concedi due palle gol significa che non ci stai con la testa. Cercheremo di scoprire di più, di raddrizzare il tiro. Secondo me questa squadra non ha qualità di palleggio, ha tanti giocatori fisici, le giocate che sappiamo fare sono quelle fatte oggi. Quando si tratta di palleggiare facciamo fatica. Quando la partita si mette bene dovresti sfruttare ancora di più le tue caratteristiche, devi lottare su ogni pallone, ma facciamo fatica pure lì".

"Sono estremamente convinto che sia un problema solo ed esclusivamente di testa, la squadra ha paura di tutto. Il problema l'ho capito cinque o sei domeniche fa, le ho provate tutte, il bastone, la carota. Questo è l'aspetto più difficile da allenare, l'unica medicina è un risultato positivo, anche un punto. Nella testa dei giocatori c'è sempre più caos, dobbiamo fare risultato, facendo come oggi, con più lucidità. Prima del calcio d'angolo ho detto 'su questa palla inattiva prendiamo gol', e l'abbiamo preso. Se non sei attento subisci. Dobbiamo pensare partita per partita, Crotone è un crocevia troppo importante. Vediamo che risultati ci saranno questa domenica, una vittoria con il Crotone sarebbe oro colato, raggiungeremmo la salvezza. Se stiamo bene mentalmente possiamo vincere con chiunque, come dimostrato contro l'Inter, dobbiamo considerare il Crotone come il Napoli o altre squadre per interrompere questa striscia negativa".