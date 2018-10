Udinese, ora Velazquez ha le gare contate: prossime partite decisive

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro sconfitte nelle ultime quattro partite e una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco. Come riporta 'TuttoUdinese', Julio Velázquez è adesso nel mirino della proprietà dell'Udinese. Le prossime gare, a partire da quella contro il Genoa, saranno decisive per il manager di Salamanca: se non invertirà la rotta, per lui potrebbe presto arrivare l'esonero.