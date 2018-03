Udinese, orgoglio Bizzarri: "I giovani non devono giocare per forza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne di Tuttosport, l'esperto portiere dell'Udinese Albano Bizzarri parla così della sua sfida tra quarantenni a Buffon della Juve: "Vado avanti finché posso. Fisicamente mi sento molto bene, non avverto dolori, non faccio sacrifici. Oddio, sul cibo sì. Ma ti abitui è una questione di cervello, il recupero è più difficile, non più come a vent'anni, ma dopo due giorni puoi allenarti nel modo giusto. Ho fatto fuori Scuffet? Lui e Meret, che sta alla SPAL, sono bravi. In Italia c'è un problema: l'opinione pubblica. Salta fuori un buon portiere e diventa subito il nuovo Buffon. Dopo due errori non lo è più. I giovani non devono giocare per forza, devono costruire la loro carriera passo dopo passo. Le etichette fanno male".