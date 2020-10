Udinese-Parma 1-1 a fine primo tempo, fanno tutto i brasiliani: prima Hernani, poi Samir

Termina in parità, 1-1, il primo tempo della sfida in corso al Friuli di Udine tra i padroni di casa e il Parma di Fabio Liverani: per la squadra di Gotti primo gol stagionale, anche se a passare per primi sono gli ospiti.

Prima occasione della gara firmata da Becao, che con un colpo di testa in torsione spaventa Sepe al decimo minuto: palla alta, ma primo allarme per la difesa ospite. Ancora Udinese pericolosa pochi minuti dopo: brutta palla persa da Gervinho, contropiede 3 vs 2 dei bianconeri ma Okaka spara su Sepe da ottima posizione. E' però il Parma a spezzare l'equilibrio alla mezz'ora: azione personale di Hernani, che supera Arslan e con un destro sporco beffa Nicolas, oggi sostituto di Musso nella porta bianconera. Reazione immediata per i friulani: calcio d'angolo battuto forte e stacco imperioso di Samir, che mette ancora in evidenza le difficoltà difensive della squadra di Liverani nella marcatura a zona. Ultimi dieci minuti che non regalano ulteriori emozioni: si va al riposo in parità, tutto sommato il giusto risultato visto quanto mostrato delle due squadre.